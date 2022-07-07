Подготовка к Лиге чемпионов продолжается полным ходом

Трансляции поединка не было, ведь команды провели тренировочный спарринг за закрытыми для объективов дверями. Однако Динамо полностью контролировало ход матча. О чем свидетельствует итоговый счет встречи – 6:1, победа киевлян.

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2 июля "бело-синие" уже играли с Сьоном. Тогда та игра закончилась минимальной победой динамовцев 0:1. Единственный гол в матче забил Владислав Ванат. Однако в этом поединке подопечным Мирчи Луческу противостояла основа Сьона.

В этот раз динамовцы сыграли с резервистами швейцарского клуба. Киевляне тоже не играли "основой".

Уже на первой минуте счет в матче открыл Гармаш, оформивший дубль в поединке. В бело-синей футболке также забивали Дубинчак, Ванат (с пенальти) и дубль в активе Антюха. За соперника гол престижа забил Аймон.