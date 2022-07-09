Еще один матч против соперника из Швейцарии
Благотворительный матч под эгидой "Play for Peace. Stop the War" состоится на арене "Герзаг" в Эммене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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Это будет уже пятый контрольный матч для динамовцев по прилету в Швейцарию. До этого подопечные Мирчи Луческу проиграли Лозанне (2:0), расписали два мира с Янг Бойз (0:0) и Ивердоном (1:1) и одержали одну победу над Сьоном (0:1).
Также киевляне обыграли в тренировочном спарринге резервный состав Сьона (6:1). Однако игра проходила без камер.
Перед матчем с Люцерном расположение Динамо покинуло пять молодых игроков.
Люцерн – Динамо: онлайн-трансляция матча
Динамо готовится к новому сезону, который стартует для бело-синих 20 июля квалификационной игрой Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поединок состоится в польском Лодзи.