Еще один матч против соперника из Швейцарии

Благотворительный матч под эгидой "Play for Peace. Stop the War" состоится на арене "Герзаг" в Эммене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Интересно узнать Самый главный для нас матч, – Вукоевич оценил готовность Динамо перед стартом Лиги чемпионов

Это будет уже пятый контрольный матч для динамовцев по прилету в Швейцарию. До этого подопечные Мирчи Луческу проиграли Лозанне (2:0), расписали два мира с Янг Бойз (0:0) и Ивердоном (1:1) и одержали одну победу над Сьоном (0:1).

Также киевляне обыграли в тренировочном спарринге резервный состав Сьона (6:1). Однако игра проходила без камер.

Перед матчем с Люцерном расположение Динамо покинуло пять молодых игроков.

Люцерн – Динамо: онлайн-трансляция матча

Динамо готовится к новому сезону, который стартует для бело-синих 20 июля квалификационной игрой Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поединок состоится в польском Лодзи.

К слову. Следующий товарищеский матч Динамо сыграет 12 июля против французского Лиона. По словам Огнена Вукоевича, помощникам Луческу, отметил, что игра против французов будет ключевой для команды.