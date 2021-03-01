Любовь всей жизни: как жена Малиновского отреагировала на супергол мужа – фото
Жена Руслана Малиновского Роксана трогательно отреагировала на гол своего мужа, который помог Аталанте обыграть на выезде Сампдорию 2:0 в воскресном матче чемпионата Италии.
Источник:24 канал
Девушка опубликовала у себя в инстаграме фото мужа, который изобразил руками сердечко после гола, и подписала его: "Любовь всей моей жизни". Так супруги виртуально признались в чувствах друг другу.
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Малиновский забил Сампдории
- Руслан Малиновский внес свой вклад в победу Аталанты в воскресном матче чемпионата Италии против Сампдории.
- Украинец отличился на 40-й минуте встречи, открыв счет эффектным ударом в дальнюю девятку с линии штрафной. В итоге, Аталанта одержала победу – 2:0.
Видео гола Малиновского
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