Жена Руслана Малиновского Роксана трогательно отреагировала на гол своего мужа, который помог Аталанте обыграть на выезде Сампдорию 2:0 в воскресном матче чемпионата Италии.

Девушка опубликовала у себя в инстаграме фото мужа, который изобразил руками сердечко после гола, и подписала его: "Любовь всей моей жизни". Так супруги виртуально признались в чувствах друг другу. Смотрите также Милан победил Рому и не отпустил Интер в гонке за "золото" Серии А: видео Малиновский забил Сампдории Руслан Малиновский внес свой вклад в победу Аталанты в воскресном матче чемпионата Италии против Сампдории.

Украинец отличился на 40-й минуте встречи, открыв счет эффектным ударом в дальнюю девятку с линии штрафной. В итоге, Аталанта одержала победу – 2:0. Видео гола Малиновского