Дружина Руслана Маліновського Роксана зворушливо відреагувала на гол свого чоловіка, який допоміг Аталанті обіграти на виїзді Сампдорію 2:0 в недільному матчі чемпіонату Італії.

Дівчина опублікувала у себе в інстаграмі фото чоловіка, який зобразив руками сердечко після голу, і підписала його: "Любов всього мого життя". Так подружжя віртуально зізналося в почуттях один одному.

Дивіться також Мілан переміг Рому та не відпустив Інтер у перегонах за "золото" Серії А: відео

Маліновський забив Сампдорії

Руслан Маліновський зробив свій внесок у перемогу Аталанти в недільному матчі чемпіонату Італії проти Сампдорії.

Українець відзначився на 40-й хвилині зустрічі, відкривши рахунок ефектним ударом у дальню дев'ятку з лінії штрафної. У підсумку, Аталанта здобула перемогу – 2:0.

Відео голу Маліновського