Активный Ибрагимович едва не воспользовался ужасной ошибкой голкипера у своих владений, перехватил мяч, но удар у шведа не удался – мяч в считанных сантиметрах пролетел рядом со штангой.

Гости выбежали в стремительную атаку. Ребич с Ибрагимовичем оказались одни перед голкипером. Ребич отдал передачу на шведского нападающего, который удачно завершил передачу, но опять арбитр поступил в игру и отменил взятие ворот из-за офсайда.

Удар Кьера после подачи с углового взяла на себя перекладина. Пеллегрини упор расстреливал ворота Милана, но защитники помешали гола.