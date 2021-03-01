Рома – Милан 1:2 Голы: Верету, 50 – Кэсси, 42 (п), Ребич, 58 Смотрите также Лукаку забил гол уже на первой минуте в ворота Дженоа: видео Минимальное преимущество Уже не начала встречи Милан попытался выйти вперед. После подачи с углового в штрафной хозяев было очень остро. Защитник выбил мяч с линии ворот после удар Ибрагимовича, но уже на добивании был еще один игрок "россонери" – гол. Однако судья усмотрел в этом эпизоде офсайд. Активный Ибрагимович едва не воспользовался ужасной ошибкой голкипера у своих владений, перехватил мяч, но удар у шведа не удался – мяч в считанных сантиметрах пролетел рядом со штангой. Гости выбежали в стремительную атаку. Ребич с Ибрагимовичем оказались одни перед голкипером. Ребич отдал передачу на шведского нападающего, который удачно завершил передачу, но опять арбитр поступил в игру и отменил взятие ворот из-за офсайда. Удар Кьера после подачи с углового взяла на себя перекладина. Пеллегрини упор расстреливал ворота Милана, но защитники помешали гола. В конце первого тайма активность гостей был вознагражден. Фасио сфолил в своей штрафной – пенальти выполняли игроки Милана. К отметке подошел Кэсси и открыл счет во встрече – 0:1. Безумная 10-минутка После перерыва команда Паулу Фонсеки быстро сравняла цифры на табло. Верету получил передачу за пределами штрафной и решился на удар – красивый гол удался футболисту, 1:1. Однако недолго радовались хозяева. Футболисты Стефано Пиола снова вышли в быструю атаку. Ребич получил передачу, развернулся и пробил в угол ворот – 1:2. Как ни старались хозяева снова сократить преимущество соперника, но не удалось – победа Милана. Победа позволила Милана отпустить лидера Серии А Интера в гонке за "золото" чемпионата. В активе "россонери" 52 очка. Рома с 44 пунктами идет 5-й. Рома – Милан видеообзор