Лишь при 3 условиях: беременная невеста разрешила Неймару заниматься сексом с другими женщинами

Бразильская суперзвезда Неймар и его любимая Бруна Бьянкарди согласовали соглашение, позволяющее футболисту легально изменять. Форвард ПСЖ должен выполнять всего три правила.

Недавно Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди сообщили, что ждут ребенка. Звездный бразилец во второй раз станет отцом.

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"Свободные отношения" Неймара и его невесты

Чтобы сохранить отношения, пара заключила соглашение, которое позволяет футболисту легально изменять своей невесте. Но бразильцу придется выполнить три условия.

По информации Em Off, форвард ПСЖ должен "соблюдать осторожность" в отношениях. Неймару разрешаются флиртовать с другими женщинами и даже заниматься сексом. Но бразилец должен обязательно использовать средства контрацепции и не целовать любовниц в губы. Кроме того, звезде мирового футбола запрещено пользоваться услугами "девушек по вызову".

Напомним, что Неймар и очаровательная бразильская модель Бруна Бьянкарди познакомились на вечеринке в 2020 году.

Пара влюбленных переписывались в социальных сетях, а потом стали встречаться.

В апреле этого года Неймар и Бруна сообщили, что ждут рождения сына.

Ожидается, что скоро 31-летний футболист сделает предложение своей любимой.

Неймар и Бруно Бьянкарди / instagram.com/brunabiancardi

, что у Неймара уже есть 11-летний сын Давид Лукку. Мальчик родился, когда футболисту было 19 лет, а его тогдашней девушке Каролине Дантос – 17. Первый сын Неймара живет в Бразилии вместе с матерью.