Нещодавно Неймар та його дівчина Бруна Б'янкарді повідомили, що чекають дитину. Зірковий бразилець вдруге стане батьком.

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"Вільні стосунки" Неймара та його нареченої

Щоб зберегти стосунки пара уклала угоду, яка дозволяє футболісту легально зраджувати свою наречену. Але бразильцю доведеться виконати три умови.

За інформацією Em Off, форвард ПСЖ повинен "дотримуватися обережності" у стосунках. Неймару дозволяються фліртувати з іншими жінками та навіть займатися сексом. Але бразилець повинен обов'язково скористатися засобами контрацепції та не цілувати коханок у губи. Крім того, зірці світового футболу заборонено користуватися послугами "дівчат за викликом".

Нагадаємо, що Неймар та чарівна бразильська модель Бруна Б'янкарді познайомилися на вечірці у 2020 році.

Пара закоханих переписувалися у соціальних мережах, а згодом почали зустрічатися.

У квітні цього року Неймар та Бруна повідомили, що чекають народження сина.

Очікується, що незабаром 31-річний футболіст зробить пропозицію своїй коханій.

Неймар та Бруна Б'янкарді / instagram.com/brunabiancardi

Додамо, що Неймар вже має 11-річного сина Давида Лукку. Хлопчик народився, коли футболісту біло 19 років, а його тодішній дівчині Кароліні Дантос – 17. Наразі перший син Неймара живе в Бразилії разом з матір'ю.