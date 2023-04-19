Влюбленная пара уже даже рассекретила пол еще нерожденного малыша. У них родится мальчик. Это будет второй сын Неймара.

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Пополнение в семье звезды футбола

В 2011-м Каролина Дантас родила в свет первого сына футболиста ПСЖ.

Бруна Бьянкарди и Неймар известили радостную весть через инстаграмм, выложив счастливые фото. Звезда ПСЖ мило обнимает любимую, которая уже при надежде. Пара вместе показывает на живот и призналась, что уже с нетерпением ждет появления ребенка.

Отметим, что пара встречается с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой того же года.



Неймар во второй раз станет отцом / Фото с инстаграмма футболиста



Девушка Неймара при надежде / Фото с инстаграмма футболиста

Сейчас у бразильского левого вингера есть много времени, которое он может уделить своей девушке. Неймар пропускает остаток футбольного сезона из-за операции на лодыжке, которую растянул в матче Лиги 1 против Лилля.

После операции на восстановление бразильцу понадобится от 3 до 4 месяцев, прежде чем он сможет вернуться к тренировкам.

До травмы Неймар успел провести в текущем сезоне за ПСЖ 29 матчей, забив 18 голов и отдал 17 ассистов. Прекрасная результативность могла бы быть дальше, если бы не досадное повреждение.

Контракт бразильского футболиста с французским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Но у соглашения есть опция пролонгации сотрудничества еще на один год. Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из Барселоны.

К слову. ПСЖ без травмированной звезды продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, имея в своем активе 72 очка. Превосходство парижан над вторым Марселем составляет уже 8 баллов.