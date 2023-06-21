Недавно Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди сообщили, что ждут ребенка. Звездный бразилец во второй раз станет отцом.
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"Свободные отношения" Неймара и его невесты
Чтобы сохранить отношения, пара заключила соглашение, которое позволяет футболисту легально изменять своей невесте. Но бразильцу придется выполнить три условия.
По информации Em Off, форвард ПСЖ должен "соблюдать осторожность" в отношениях. Неймару разрешаются флиртовать с другими женщинами и даже заниматься сексом. Но бразилец должен обязательно использовать средства контрацепции и не целовать любовниц в губы. Кроме того, звезде мирового футбола запрещено пользоваться услугами "девушек по вызову".
- Напомним, что Неймар и очаровательная бразильская модель Бруна Бьянкарди познакомились на вечеринке в 2020 году.
- Пара влюбленных переписывались в социальных сетях, а потом стали встречаться.
- В апреле этого года Неймар и Бруна сообщили, что ждут рождения сына.
- Ожидается, что скоро 31-летний футболист сделает предложение своей любимой.
Неймар и Бруно Бьянкарди / instagram.com/brunabiancardi