Торонто – Вашингтон 129:131 (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

На протяжении всего поединка на паркете были настоящие качели в игре. Команды время от времени перетягивали инициативу в свою пользу поэтому победителя матча в основное время определить не удалось. Все решалось в овертайме.

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Лишь двумя очками Торонто уступил Вашингтону. Гостям матча удалось реабилитироваться после поражения в прошлом туре от Милуоки (135:134).

Время в футболке Вашингтона получил центровой Алексей Лень. Украинец провел на площадке 13 минут 47 секунд. За это время баскетболист набрал 10 очков, сделал 4 подбора и одну передачу. Также запомнился двумя персональными фолами.

После победы клуб Леня остается на 10 месте в Восточной конференции, в его активе 31 победа и 36 поражений. Их соперник с 27 победами и 40 поражениями идет на 13 строчке в этой же конференции.

Следующий матч Вашингтон сыграет 9 мая на выезде против Индианы.

Торонто – Вашингтон видеообзор