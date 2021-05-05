Эпизод произошел в третьей четверти за 3:57 минуты до конца. Карри совершил дальний бросок, но в это время в зале Smoothie King Center погас свет. Лидер Уорриорс пытался доказать, что он попал, но арбитры не засчитали этот бросок.

На то время Уорриорс вели в счете 77:71. А Карри реализовал 8 из 14 дальних бросков, набрав 35 очков.

После этого эпизода игра что у Уорриорс, что у Карри "не пошла". За 16 минут до конца матча Карри набрал всего два очка, реализовав один бросок из 11 попыток. Все шесть его дальних бросков были мимо цели.

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В итоге Пеликанс удалось выиграть этот матч.

Стоит добавить, что Пеликанс и Уорриорс соревнуются за попадание в плей-офф НБА. Пока лучшая статистика именно у ГСУ – 33 победы в 66 матчах. Пеликанс одержали только 30 побед за 66 матчей.