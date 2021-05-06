Милуоки – Вашингтон 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:29)

Вашингтон Алексея Леня обидно уступил на выезде с разницей лишь в одно очко. Лишь первая четверть была за гостями.

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Свое время во встрече получил украинец. Центровой из Украины сыграл 16 минут 32 секунды. За это время баскетболист набрал 2 очка, сделал 4 подбора и один персональный фол.

Данк Леня попал в топ-10 лучших моментов игрового дня НБА. Это фиаско стало для его клуба уже 36-м в сезоне при 30 победах. Вашингтон занимает 10 место в Восточной конференции.

Следующий матч Вашингтон проведет 7 мая на выезде против Торонто.

Топ-10 лучших моментов игрового дня НБА видео