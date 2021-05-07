Торонто – Вашингтон 129:131 (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

Протягом усього поєдинку на паркеті були справжні гойдалки у грі. Команди час від часу перетягували ініціативу на свою користь тому переможця матчу в основний час визначити не вдалось. Все вирішувалось в овертаймі.

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Лише двома очками Торонто поступився Вашингтону. Гостям матчу вдалось реабілітуватись після поразки у минулому турі від Мілуокі (135:134).

Свій час у футболці Вашингтона отримав центровий Олексій Лень. Українець провів на майданчику 13 хвилин 47 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 4 підбирання та одну передачу. Також запам'ятався двома персональними фолами.

Після звитяги клуб Леня залишається на 10 місці у Східній конференції, у його доробку 31 перемога та 36 поразок. Їх суперник Торонто з 27 звитягами та 40 поразками йде на 13 сходинці у цій же конференції.

Наступний матч Вашингтон зіграє 9 травня на виїзді проти Індіани.

Торонто – Вашингтон відеоогляд