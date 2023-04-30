Фулхэм – Манчестер Сити 1:2

Голы: Карлос Виннисиус, 15 – Голанд, 3, Альварес, 36

Фулхэм и Манчестер Сити провели встречу в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "горожане". "Голубые" сделали важный шаг к своему очередному английскому чемпионству. 24 Канал.

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Сражаются за то, чего заслуживают

Коллективы сразу же почувствовали всю важность данной встречи, потому и бросились активно атаковать друг друга. Но вот Манчестер Сити выглядел более убедительно, что и вылилось в результат. Тим Рим отобрал мяч у соперника в штрафной, однако с нарушением правил, таким образом "голубые" и получили возможность пробить пенальти. На 3-й минуте встречи к мячу подошел Эрлинг Голанд, уверенно реализовавший момент, 0:1.

Кстати говоря, норвежец стал первым игроком АПЛ с 1931 года, которому удалось забить 50 голов за сезон в рамках турнира.

Но вот Фулхэм уступать не желал. Уже на 15-й минуте матча на табло высветился ничейный счет, а автором гола стал Карлос Винисиус, сориентировавшийся в штрафной соперника после навесной передачи, которую головой подкорректировал Гарри Уилсон, 1:1.

Такое боевое настроение не могло угаснуть сразу, поэтому Манчестер Сити в очередной раз воспользовался случаем. Альварез на 36-й минуте матча принял правильное решение сильно пробить по воротам Фулхэма с порядочной дистанции. Аргентинский нападающий не прогадал, поскольку мяч залетел в дальнюю "девять" ворот, а Бернд Лено только покачивал головой, 1:2.

Во втором тайме с голами дело успокоилось, но не с эмоциями. "Дачники" сражались так, будто это они борются за чемпионство, в МанСити таких фантомных настроений не было. К середине второго тайма Фулхэм мог претендовать на пенальти, что могло перевернуть ситуацию, однако арбитр решил, что "дачники" этого не заслуживают. До матча арбитр компенсировал 8 минут, и это не помешало "голубым" добиться своего.

Таким образом, Манчестер Сити в непростой встрече вырывает победу над Фулхэмом и возглавляет турнирную таблицу АПЛ (76 очков в активе). "Городяне" имеют над Арсеналом преимущество в 1 балл да еще и игру в запасе. Фулхэм же оказался на 10-й строчке АПЛ (45 очков в активе).

Видеообзор матча Фулхэм – Манчестер Сити: