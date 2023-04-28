Тоттенхэм – МЮ 2:2

Голы: Порро, 56, Сон Хин Мин, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44

Уже на старте поединка гостям Манчестера удалось первыми открыть счет в матче. Санчо получил мяч на грани штрафной, сделал еще шаг и пробил в нижний угол ворот Форстера. МЮ воспользовалось отсутствием в воротах "шпор" номера один Льориса – 0:1, пишет 24 Канал.

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В конце первого тайма "красным дьяволам" удалось удвоить свое преимущество в счете. Рашфорд стал адресатом длинного заброса из собственной части поля. Маркус на рывке обогнал опекуна, который не слишком активно шел в отбор, и легко пробил мимо голкипера Тоттенхэма. Счет на табло "Тоттенхэм Готспур Стедиум" стал 0:2 в пользу МЮ.

Это был гол в раздевалку от гостей из Манчестера.

Во втором тайме дела в МЮ шли не так хорошо, если бы этого хотелось Эрику тен Гагу. На 56-й минуте хозяевам поля удалось отквитать один гол. Ришарлисону не позволили головой запереть передачу с фланга, а добивание Кейна было заблокировано. Первым же на добивании был Порро, который ударом в одно касание сделал счет 1:2.

МЮ ответило убийственным моментом. Эриксен вывел на ударную позицию Фернандеша, тот легко обыграл защитника и уже видел мяч в воротах Форстера. Но тот предательски попал в перекладину.

Хозяева ответили ударом в упор головой от Даера.

За десять минут до окончания основного времени Тоттенхэм забил второй гол в ворота МЮ. Кейн классно увидел на дальней стойке Сон Хин Мина, которому ничего не оставалось, как просто засунуть мяч в ворота соперника – 2:2.

Тоттенхэм и МЮ расписали мировую боевую 2:2.

Манчестер Юнайтед продолжает опережать Тоттенхэма на 6 баллов – 60 против 54-х в "шпор". Команды идут соответственно на 4-й и 5-й позициях.

Обратите внимание! Видеообзор матча Тоттенхэм – МЮ можно посмотреть по ссылке.