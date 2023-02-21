Уже в 1/8 финала встречаются между собой финалисты прошедшего розыгрыша турнира. В первой дуэли Ливерпуль принимает мадридский Реал на "Энфилде", пишет 24 канал.

Следите с нами Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В преддверии матча Юрген Клопп и Карло Анчелотти назвали стартовые составы на поединок. Украинец Андрей Лунин оказался на скамейке запасных, ведь основной кипер мадридцев Тибо Куртуа залечил травму.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЛИВЕРПУЛЯ : Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Байчетич – Гакпо, Нуньес, Салах.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ РЕАЛА : Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Камавинга, Модрич, Вальверде – Родриго Гоэс, Бензема, Винисиус.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Ливерпуль – Реал пройдет на онлайн-сервисе Megogo.

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Напомним, что в мае прошлого года команды сошлись между собой в финале Лиги чемпионов в Париже. Тогда мадридцы одержали минимальную победу благодаря голу Винисиуса в начале второго тайма.

В этом сезоне Реал выиграл группу с Лейпцигом, Шахтером и Селтиком, одержав четыре победы. В то же время Ливерпуль оставил позади себя Аякс и Рейнджерс, а вот обойти Наполи подопечным Клоппа не удалось из-за личных встреч – 1:4 в Неаполе и 2:0 на "Энфилде".