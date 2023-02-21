Ливерпуль выиграл пять из шести матчей в групповой стадии Лиги чемпионов. Реал – всего четыре. Но английский клуб занял второе место в своей группе, ведь Наполи тоже выиграл пять матчей и обошел их по разнице голов. А "сливочным" и четырех побед оказалось достаточно, чтобы финишировать первым. Но жребий свел их вместе уже в 1/8 финала.

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Это будет третий сезон, когда Ливерпуль и Реал играют между собой. В прошлом сезоне они встретились в финале. И тогда минимальную победу одержали игроки испанского клуба. За год до этого команды сыграли в четвертьфинале и дальше тоже прошли "галактикос".

В 2018 году эти команды тоже играли в финале Лиги чемпионов, который тогда принимал Киев. И там тоже сильнее был Реал. Как и на групповой стадии в 2014 году (тогда Ливерпуль занял третье место в группе). Последняя победа Ливерпуля над Реалом датируется 2009 годом. Тогда команды сошлись в 1/8 финала и "мерсисайдцы" победили в обоих матчах.

Как будет сейчас – покажет только игра. Первая из них состоится уже во вторник, 21 февраля. И начнется в 22.00.

Сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Реал. Она будет доступна в этой новости.

Ливерпуль – Реал онлайн