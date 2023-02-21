Вже в 1/8 фіналу зустрічаються між собою фіналісти минулого розіграшу турніру. У першій дуелі Ліверпуль приймає мадридський Реал на "Енфілді", пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Напередодні матчу Юрген Клопп та Карло Анчелотті назвали стартові склади на поєдинок. Українець Андрій Лунін опинився на лаві запасних, адже основний кіпер мадридців Тібо Куртуа залікував травму.

СТАРТОВИЙ СКЛАД ЛІВЕРПУЛЯ: Аліссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Хендерсон, Байчетіч – Гакпо, Нуньєс, Салах.

СТАРТОВИЙ СКЛАД РЕАЛА: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Камавінга, Модрич, Вальверде – Родріго Гоес, Бензема, Вінісіус.

Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Ліверпуль – Реал відбудеться на онлайн-сервісі Megogo.

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Нагадаємо, що у травні минулого року ці команди зійшлись між собою у фіналі Ліги чемпіонів в Парижі. Тоді мадридці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Вінісіуса на початку другого тайму.

У цьому сезоні Реал виграв групу з Лейпцигом, Шахтарем та Селтіком, здобувши чотири перемоги. У той же час Ліверпуль залишив позаду себе Аякс та Рейнджерс, а ось обійти Наполі підопічним Клоппа не вдалось через особисті зустрічі – 1:4 в Неаполі та 2:0 на "Енфілді".