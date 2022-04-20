Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Диас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

Манчестер Юнайтед приехал на выездную игру без главного лидера команды Криштиану Роналду. Португальцу дали отдых из-за смерти новорожденного сына, сообщает 24 канал.

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Уже первые 5 минут хозяева открыли счет. Мане классной передачей разрезал защиту "красных дьяволов", Салах откликнулся на пас, поднял голову и прострелы во вратарскую. Диас удачно замкнул передачу, расстреляв владение соперника – 1:0.

Еще до перерыва Ливерпуль удвоил преимущество. Снова Мане роскошной передачей вывел лицом к лицу Салаха, который к ассисту добавил еще и забитый мяч – 2:0.

После этого подопечные Клоппа забили в третий раз, но Диас отличился из офсайда.

Именно с таким счетом команды ушли на перерыв. Ливерпуль полностью контролировал ход поединка.

Игра в одни ворота

На 68-й минуте "мерсисайдцы" таки забили в третий раз, но в этот раз уже по всем правилам. Оборона Ливерпуля перехватила передачу МЮ, хозяева выбежали в стремительную контратаку, которую классным ударом в угол ворот закончился Мане – 3:0.

На этом хозяева не остановились. Снова высокий прессинг сыграл на руку Ливерпулю. Жота отдал на Салаха, элегантно опрокинувшего голкипера МЮ – 4:0 дубль египтянина.

Гости так и не смогли забить хотя бы гол престижа. Ливерпуль стер с поля МЮ – 4:0.

Благодаря победе Ливерпуль вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Манчестер Сити на два очка.

МЮ с 54 пунктами идет шестым.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: видеообзор матча