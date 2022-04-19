Весомая причина

18 апреля Криштиану Роналду сообщил ужасную новость – у него скончался новорожденный сын. Семья поругальника ждала двойню – сына и дочь. Манчестер Юнайтед поддержал лидера команды и дал футболисту время отойти от печального события.

К теме Криштиану Роналду сообщил, что у него умер новорожденный сын

Такое сообщение от Криштиана поступило за день до топового поединка против Ливерпуля.

К слову. Матч АПЛ Ливерпуль – Манчестер Юнайтед состоится 19 апреля в 22:00.

Перед встречей Ливерпуль с 73 очками идет вторым, продолжая борьбу за чемпионство по Манчестер Сити. Между клубами разница всего в один пункт.

МЮ замыкает топ-5 лидеров турнирной таблицы, имея в своем активе 54 балла.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 35 поединков, отличившихся 21 голом и 3 ассистами. Только в предыдущем туре Криштиану оформил хет-трик в ворота Норвича (3:2).