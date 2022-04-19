Весомая причина
18 апреля Криштиану Роналду сообщил ужасную новость – у него скончался новорожденный сын. Семья поругальника ждала двойню – сына и дочь. Манчестер Юнайтед поддержал лидера команды и дал футболисту время отойти от печального события.
К теме Криштиану Роналду сообщил, что у него умер новорожденный сын
Такое сообщение от Криштиана поступило за день до топового поединка против Ливерпуля.
- Перед встречей Ливерпуль с 73 очками идет вторым, продолжая борьбу за чемпионство по Манчестер Сити. Между клубами разница всего в один пункт.
- МЮ замыкает топ-5 лидеров турнирной таблицы, имея в своем активе 54 балла.
В сезоне-2021/2022 Роналду провел 35 поединков, отличившихся 21 голом и 3 ассистами. Только в предыдущем туре Криштиану оформил хет-трик в ворота Норвича (3:2).