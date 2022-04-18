Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидали рождения двойни. Еще в декабре 2021 года они сообщили поклонникам, что в семье появятся сын и дочь.

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Роналду заявил, что потеря сына – это самая большая боль, которую может почувствовать отец. Они с Родригес опустошены. Однако рождение дочери придает звездной паре сил, чтобы пережить этот момент с надеждой.

Наш мальчик, ты – наш ангел,

– написал Роналду.

Футболист поблагодарил медиков за помощь и поддержку.

З аметьте! Для Роналду новорожденная девочка – пятый ребенок. Для Родригес – второй. У звездной пары подрастает дочь Алана Мартина.