Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Діас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

Манчестер Юнайтед приїхав на виїзну гру без головного лідера команди Кріштіану Роналду. Португальцю дали відпочинок через смерть новонародженого сина, повідомляє 24 канал.

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Вже у перші 5 хвилин господарі відкрили рахунок. Мане класною передачею розрізав захист "червоних дияволів", Салах відгукнувся на пас, підійняв голову та простріли у воротарський майданчик. Діас вдало замкнув передачу, розстрілявши володіння суперника – 1:0.

Ще до перерви Ліверпуль подвоїв перевагу. Знов Мане розкішною передачею вивів віч-на-віч Салаха, який до асисту додав ще й забитий м'яч – 2:0.

Після цього підопічні Клоппа забили втретє, але Діас відзначився з офсайда.

Саме з таким рахунком команди пішли на перерву. Ліверпуль повністю контролював хід поєдинку.

Гра в одні ворота

На 68-й хвилині "мерсісайдці" таки забили втретє, але цього разу вже за усіма правилами. Оборона Ліверпуля перехопила передачу МЮ, господарі вибігли у стрімку контратаку, яку класним ударом у кут воріт закінчився Мане – 3:0.

На цьому господарі не зупинились. Знову високий пресинг зіграв на руку Ліверпулю. Жота віддав на Салаха, який елегантно перекинув голкіпера МЮ – 4:0 дубль єгиптянина.

Гості так і не спромоглись забити бодай гол престижу. Ліверпуль стер з поля МЮ – 4:0.

Завдяки перемозі Ліверпуль вийшов на перше місце у турнірній таблиці АПЛ, випередивши Манчестер Сіті на два очки.

МЮ із 54 пунктами йде шостим.

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: відеоогляд матчу