Теплая встреча с поклонниками

Многие украинцы выехали в Португалию, покинув родные дома из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Лиссабонский клуб устроил отличную встречу для переселенцев с Романом Яремчуком на стадионе Бенфики.

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Нападающий "орлов" и сборной Украины не отказал всем фанатам в фото и автографе. Игрок с удовольствием общался с болельщиками, которые пришли на встречу с клубной атрибутикой. В конце футболист сделал совместное фото с поклонниками.

Яремчук встретился с беженцами из Украины: смотрите видео

Напомним, что Бенфика организовала сбор средств и гуманитарной помощи для украинцев. Яремчук присоединился к фонду, в котором украинские легионеры собирают деньги для ВСУ и беженцев.

Карьера Яремчука в Бенфике

  • Роман Яремчук выступает за португальский клуб с июля 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
  • Пока футболист еще не закрепил за собой стабильное место в основе.
  • В сезоне-2021/2022 отыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
  • Бенфика после 29 туров замыкает топ-3 лучших команд чемпионата Португалии.