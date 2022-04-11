Теплая встреча с поклонниками
Многие украинцы выехали в Португалию, покинув родные дома из-за войны в Украине, которую развязала Россия. Лиссабонский клуб устроил отличную встречу для переселенцев с Романом Яремчуком на стадионе Бенфики.
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Нападающий "орлов" и сборной Украины не отказал всем фанатам в фото и автографе. Игрок с удовольствием общался с болельщиками, которые пришли на встречу с клубной атрибутикой. В конце футболист сделал совместное фото с поклонниками.
Яремчук встретился с беженцами из Украины: смотрите видео
Напомним, что Бенфика организовала сбор средств и гуманитарной помощи для украинцев. Яремчук присоединился к фонду, в котором украинские легионеры собирают деньги для ВСУ и беженцев.
Карьера Яремчука в Бенфике
- Роман Яремчук выступает за португальский клуб с июля 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
- Пока футболист еще не закрепил за собой стабильное место в основе.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 39 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
- Бенфика после 29 туров замыкает топ-3 лучших команд чемпионата Португалии.