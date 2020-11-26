"Ливерпуль" может провести матч Лиги чемпионов на стадионе "Боруссии" Д
Пандемия коронавируса продолжает корректировать футбольный сезон 2020/2021. Из-за карантина "Ливерпуль", вероятно, сыграет матч в Лиге чемпионов на стадионе "Боруссии" Дортмунд.
"Ливерпуль" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет с датским "Мидтьюлланном". Как информирует ESPN, матч может пройти в Дортмунде (Германия) на "Зигналь Идуна Парк".
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Почему матч не состоится в Дании
Сообщается, что в Великобритании из-за коронавируса существует требование самоизоляции на две недели для всех, кто приезжает из Дании.
Поэтому" Ливерпуль "может провести матч с "Мидтьюлланном" в другом месте.
Как стадион, на котором может состояться игра, называется арена "Боруссии" Дортмунд. ESPN сообщает, что соответствующую информацию уже подтвердили в городской администрации Дортмунда.
В то же время "Мидтьюлланн" надеется, что сможет принять "Ливерпуль" на своей арене. Решение может быть принято до конца текущей недели.
Матч "Ливерпуль" – "Мидтьюлланн" назначен на 9 декабря.
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