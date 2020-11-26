Пандемия коронавируса продолжает корректировать футбольный сезон 2020/2021. Из-за карантина "Ливерпуль", вероятно, сыграет матч в Лиге чемпионов на стадионе "Боруссии" Дортмунд.

"Ливерпуль" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграет с датским "Мидтьюлланном". Как информирует ESPN, матч может пройти в Дортмунде (Германия) на "Зигналь Идуна Парк".

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Почему матч не состоится в Дании

Сообщается, что в Великобритании из-за коронавируса существует требование самоизоляции на две недели для всех, кто приезжает из Дании.

Поэтому" Ливерпуль "может провести матч с "Мидтьюлланном" в другом месте.

Как стадион, на котором может состояться игра, называется арена "Боруссии" Дортмунд. ESPN сообщает, что соответствующую информацию уже подтвердили в городской администрации Дортмунда.

В то же время "Мидтьюлланн" надеется, что сможет принять "Ливерпуль" на своей арене. Решение может быть принято до конца текущей недели.

Матч "Ливерпуль" – "Мидтьюлланн" назначен на 9 декабря.

Внимание. "Ливерпуль" после 4 туров лидер группы D с 9 очками. Уже в следующем туре "мерсисайдцы" могут оформить выход в плей-офф. Зато "Мидтьюлланн" потерял шансы на еврокубковую весну.