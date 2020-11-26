"Ліверпуль" може провести матч Ліги чемпіонів на стадіоні "Боруссії" Д
Пандемія коронавірусу продовжує корегувати футбольний сезон-2020/2021. Через карантин "Ліверпуль", ймовірно, зіграє матч у Лізі чемпіонів на стадіоні "Боруссії" Дортмунд.
"Ліверпуль" у 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів у гостях зіграє з данським "Мідтьюлланном". Як інформує ESPN, матч може пройти у Дортмунді (Німеччина) на "Зігналь Ідуна Парк".
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Чому матч не відбудеться у Данії
Повідомляється, що у Великій Британії через коронавірус існує вимога самоізоляції на два тижні для всіх, хто приїжджає з Данії.
Тому "Ліверпуль" може провести матч з "Мідтьюлланном" в іншому місці.
Як стадіон, на якому може відбутися гра, називається арена "Боруссії" Дортмунд. ESPN повідомляє, що відповідну інформацію вже підтвердили в міській адміністрації Дортмунда.
Водночас "Мідтьюлланн" сподівається, що зможе прийняти "Ліверпуль" на своїй арені. Рішення може бути прийняте до кінця поточного тижня.
Матч "Ліверпуль" – "Мідтьюлланн" призначений на 9 грудня.
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