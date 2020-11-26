Пандемія коронавірусу продовжує корегувати футбольний сезон-2020/2021. Через карантин "Ліверпуль", ймовірно, зіграє матч у Лізі чемпіонів на стадіоні "Боруссії" Дортмунд.

"Ліверпуль" у 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів у гостях зіграє з данським "Мідтьюлланном". Як інформує ESPN, матч може пройти у Дортмунді (Німеччина) на "Зігналь Ідуна Парк".

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Чому матч не відбудеться у Данії

Повідомляється, що у Великій Британії через коронавірус існує вимога самоізоляції на два тижні для всіх, хто приїжджає з Данії.

Тому "Ліверпуль" може провести матч з "Мідтьюлланном" в іншому місці.

Як стадіон, на якому може відбутися гра, називається арена "Боруссії" Дортмунд. ESPN повідомляє, що відповідну інформацію вже підтвердили в міській адміністрації Дортмунда.

Водночас "Мідтьюлланн" сподівається, що зможе прийняти "Ліверпуль" на своїй арені. Рішення може бути прийняте до кінця поточного тижня.

Матч "Ліверпуль" – "Мідтьюлланн" призначений на 9 грудня.

До уваги. "Ліверпуль" після 4 турів лідер групи D з 9 очками. Уже в наступному турі "мерсисайдці" можуть оформити вихід у плей-офф. Натомість "Мідтьюлланн" втратив шанси на єврокубкову весну.