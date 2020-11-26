В среду, 25 ноября, "Ливерпуль" дома принимал "Аталанту" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Гости неожиданно отобрали три очка у серьезного соперника.

Ливерпуль – Аталанта 0:2

Голы: Иличич, 60, Госенс, 64

"Сухое" начало

Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский остался вне заявки на матч. Украинец продолжает быть на самоизоляции. Обе команды активно начали поединок. Уже на 9-й минуте первый опасный момент был в исполнении гостей. Госенс откликнулся на точную навесную передачу в штрафную, укротил мяч и неплохо пробил – голкипер Алиссон на месте, выполнив великолепный сейв, не позволил сопернику открыть счет встречи, пишет 24 канал.

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В середине первой 45-минутки великолепную возможность упустила "Аталанта". Лидер команды Гомес сыграл на добивании, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Иличич уже мог оформить дубль в первом тайме, но снова не реализовал момент. Он подхватил отскочивший к нему мяч, завоевал немного свободного пространства, но ударом с границы штрафной отправил мяч далеко на трибуны.

Иличич решил, если не удается забить с игры, то можно заработать пенальти. Он картинно упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр был неумолим и указал игроку на симуляцию.

В конце первого тайма Салах успел на добивание на границе штрафной и пробил чуть выше перекладины. Первая половина игры так и закончилась с нулями на табло.

Уверенная победа гостей

В начале тайма команды снова пошли в разведку, которая лучше удалась гостям из Италии. Гомес отдал пас в штрафную, которым воспользовался активный Иличич, отправив мяч в сетку – 0:1. Не такого развития событий хотели хозяева.

Уже через четыре минуты футболисты "Аталанты" снова шокировали соперника. После навесной передачи в штрафную Хатебур сыграл головой, направив мяч на Госенса, который классно сориентировался в ситуации и отправил мяч в сетку ворот – 0:2.

Фирмино решил взять инициативу в свои руки. Игрок "Ливерпуля" стал адресатом великолепной поперечной передачи, которую выполнил один из его партнеров по команде, но неудачно принял ее и это позволило защитниками выбить мяч, ликвидировав опасность.

Конец матча происходил довольно вяло. Наставники команд несколько освежили игру, но никому не удалось создать хотя бы один 100-процентный момент. Финальный свисток судьи зафиксировал уверенную победу итальянцев – 0:2. "Аталанта" неожиданно везет из Англии три очка.

"Ливерпуль" – "Аталанта" видеообзор