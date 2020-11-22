В воскресенье, 22 ноября, состоится матч АПЛ "Ливерпуль" – "Лестер". Это будет игра, где обе команды претендуют на лидерство в турнирной таблице АПЛ. Его можно будет посмотреть онлайн в Украине.

Матч "Ливерпуль" – "Лестер" станет последним в воскресенье, 22 ноября, в АПЛ. Начало матча на стадионе "Энфилд Роуд" – в 21:15. В этом матче может определиться команда, которая возглавит турнирную таблицу АПЛ после 9 тура. Если победит "Ливерпуль", то команда сравняется по набранным очкам с "Тоттенхэмом", который накануне обыграл "Манчестер Сити". "Лестер" же в случае победы единолично будет занимать первое место. Если же матч закончится вничью, то "Тоттенхэм" и в дальнейшем будет лидером АПЛ.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч "Ливерпуль" – "Лестер".

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило немало кабельных операторов.