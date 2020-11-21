"Тоттенхэм" сумел одержать победу в матче против "Манчестер Сити". Три заработанных очка в этом матче позволили "шпорам" подняться на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:0

Голы: Сон, 5, Ло Чельсо, 65

Этот матч привлекал к себе внимание тренерской дуэлью – Жозе Моуриньо против Пепа Гвардиолы. И снова на этот раз Гвардиоле не удалось обыграть соперника.

"Тоттенхэм" в этом матче открыл счет уже в дебюте встречи – Ндомбеле сделал заброс на Сона, и южнокореец пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел между ног Эдерсона и залетел в ворота.

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После этого инициативой на поле завладели гости. Но забить не сумели. Хотя еще в первом тайме обе команды обменялись взятиями ворот, которые арбитр отменил.

В первом случае не засчитали гол Кейна. "Шпоры" разогнали великолепную атаку в касание, которую метким выстрелом замыкал Кейн. Но нападающий был в офсайде, поэтому арбитр справедливо не засчитал взятие ворот.

Гол "МанСити" же не засчитали из-за игры рукой Жезуса. Нападающий получил пас в штрафной, но когда принимал мяч, подыграл себе рукой. Арбитр не сразу зафиксировал нарушение, позволив доиграть эпизод. Поэтому Жезус сбросил на Ляпорта, и уже защитник отправил мяч в угол ворот Льориса. Но после этого после просмотра видеоповтора гол не засчитали.

Автором второго гола в матче, который был засчитан, стал Джованни Ло Чельсо. При этом полузащитник лишь за мгновение до того вышел на поле на замену. Пас на фланг на него отдал Кейн, и игрок пробил мимо голкипера.

В конце матча "горожане" могли забить один гол, но Льорис выдал великолепный сейв после удара Жезуса.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" поднимается на первое место в турнирной таблице. Правда их еще может обойти "Лестер", который пока не сыграл свой матч против "Ливерпуля". "Мерсисайдцы" тоже могут победить, но в таком случае они наберут одинаковое количество очков с "Тоттенхэмом".

"МанСити" же остался на десятом месте в турнирной таблице.