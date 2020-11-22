У неділю, 22 листопада, відбудеться матч АПЛ "Ліверпуль" – "Лестер". Це буде гра, де обидві команди претендують на лідерство в турнірній таблиці АПЛ. Його можна буде переглянути онлайн в Україні.

Матч "Ліверпуль" – "Лестер" стане останнім в неділю, 22 листопада, в АПЛ. Початок матчу на стадіоні "Енфілд Роуд" – о 21:15. В цьому матчі може визначитися команда, яка очолить турнірну таблицю АПЛ після 9 туру. Якщо переможе "Ліверпуль", то команда зрівняється за набраними очками з "Тоттенхемом", який напередодні обіграв "Манчестер Сіті". "Лестер" же у випадку перемоги одноосібно посідатиме перше місце. Якщо ж матч закінчиться внічию, то "Тоттенхем" і надалі буде лідером АПЛ.

До теми Чи зможе "Ліверпуль" відібрати лідерство у "Лестера": прогноз букмекерів на матч АПЛ

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч "Ліверпуль" – "Лестер".

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.