Ливерпуль легко победил безхарактерный Вильярреал в полуфинале Лиги чемпионов: видеообзор

Ливерпуль 27 апреля принимал Вильярреал в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Хозяева беспрепятственно оформили победу.

Ливерпуль – Вильярреал 2:0

Голы: Мане, 56 – Эступиньян, 53 (авт.)

По пути в полуфинал Ливерпуль вынес из Лиги чемпионов португальскую Бенфику. Команда Юргена Клоппа обыграла "орлов" по итогам двух матчей со счетом 6:4.

Вильярреал неожиданно выбил из престижного турнира Баварию. Дома "желтая субмарина" одержала минимальную победу, а уже на выезде выиграла мировую (1:1). По результатам двух поединков – 1:2 в пользу испанского клуба, сообщает 24 канал.

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Матч начался с контроля мяча от Ливерпуля. Остро было после подачи с углового, но Мане после сброса от Конате не смог удачно отправить мяч в ворота Вильярреала – еще один угловой.

Мане откликнулся на передачу с фланга от Салаха, но классно подставить голову сенегалецу не удалось.

Салах и Мане упустили сразу несколько моментов. Вильярреал вообще ничего не создал у ворот Алиссона, который в первом тайме был без работы.

Хендерсон в одно касание простреливал после передачи с другого фланга. Мяч сменил направление полета и летел в нижний угол ворот. Лишь стойка спасла владения Рульи.



Ливерпуль – Вильярреал: Фото с твиттера Лиги чемпионов

Ливерпуль полностью контролировал игру, но забить никак не мог. Не хватало последнего результативного выстрела.

В конце первого тайма Тьяго зарядил свою пушку, попав в крестовину ворот "желтой субмарины" с дальней дистанции. Фанаты "мерсисайдцев" схватились за голову.

На перерыв команды ушли по нулевому счету, который был более комфортен для Вильярреала.

Безумная 3-минутка Ливерпуля

Вторая 45-минутка могла начаться с автогол. Защитник Вильярреала головой срыкошетив мяч после подачи от Салаха. Рульи справился с эпизодом, забрав мяч в руки.

Фабинью отличился голом, но его одноклубник ван Дейк в этом моменте был в офсайде. Поэтому судья отменил взятие ворот.

На 53-й минуте Ливерпуль размочил нули на табло. Соперник помог "мерсисайдцам" забить. Хендерсон с фланга простреливал во вратарскую. Мяч от ноги Эступиньяна изменил направление полета и направился в ворота "желтой субмарины". Рульи пытался достать мяч из-под перекладины, но не спас владение от пропущенного гола – 1:0.

Видео курьезного автогола

Уже через три минуты хозяева забили во второй раз. Салах классно разрезал оборону испанцев, Мане выдержал линию офсайда и протолкнул мяч в сетку ворот соперника – 2:0.

Видео гола Мане

Робертсон классно подключился к атаке английского клуба. Шотландский защитник ударом в одно касание запер подачу с другого фланга, но отправил мяч в сетку ворот из офсайда.

Ван Дейк изрядно приложился к мячу. С невероятной силы выстрелом справился Рулья, отразивший перед собой удар. Сразу в этой атаке мог забить Диас, но его выстрел заблокировал защитник.

В конце матча Вильярреал заработал право на штрафную, которую выполнил очень неудачно.

Ливерпуль одержал комфортную домашнюю победу 2:0 перед вояжем в Испанию.

Ответный матч состоится 3 мая в городе Вила-Реал.