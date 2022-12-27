ПСВ объявил о рекордном трансфере героя ЧМ-2022 в Ливерпуль

Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов Коди Гакпо продолжит свою карьеру на "Энфилде". Мерсисайдцы не пожалели полсотни миллионов евро на звезду "оранжевых".

На чемпионате мира 2022 года засияло немало звезд, которые станут героями ближайшего трансферного окна. Один из них уже нашел новый клуб.

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Официальный сайт ПСВ сообщил, что договорился с Ливерпулем по трансферу Коди Гакпо зимой. Стороны уже согласовали переход, но нидерландцу нужно еще прилететь в Англию и пройти медосмотр в состоянии "красных".

Клуб из Эйндховена не раскрыл сумму трансфера 23-летнего форварда, но гендиректор Марсель Брандс отметил, что это рекордная продажа для ПСВ. Напомним, что больше всего голландцы выручили за Рууда ван Нистелроя.

В 2001 году он был продан в Манчестер Юнайтед за 30 миллионов евро. Согласно слухам, Ливерпуль отдал за Коди 37 миллионов фунтов + 13 миллионов в качестве бонусов.

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Кто такой Гакпо

Гакпо является питомцем ПСВ и его можно назвать универсальным форвардом. Он может действовать как в центре нападения, так и на флангах или под нападающим. В Ливерпуле он должен подменить Луиса Диаса, надолго вылетевшего из-за серьезной травмы.

За взрослую команду ПСВ Коди играет с 2017 года, где в 159 матчах забил 55 мячей. Вместе с командой он выиграл по одному чемпионату и Кубку Нидерландов, а также взял два Суперкубка страны. Сейчас именно Гакпо является лучшим бомбардиром Эредивиз этого сезона (9 голов).

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Коди также является основным игроком сборной Нидерландов. За полтора года он наиграл 14 матчей, забив шесть голов. Три из них Гакпо забил на ЧМ-2022, поразив в группе ворота Сенегала, Эквадора и Катара.