На чемпіонаті світу 2022 засяяло чимало зірок, яки стануть героями найближчого трансферного вікна. Один з них вже знайшов новий клуб.

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Офіційний сайт ПСВ повідомив, що домовився із Ліверпулем щодо трансферу Коді Гакпо взимку. Сторони вже узгодили перехід, але нідерландцю ще треба прилетіти в Англію та пройти медогляд у стані "червоних".

Клуб з Ейндховена не розкрив суму трансферу 23-річного форварда, але гендиректор Марсель Брандс відзначив, що це рекордний продаж для ПСВ. Нагадаємо, що найбільше голандці виручили за Рууда ван Ністелроя.

У 2001 році його продали в Манчестер Юнайтед за 30 мільйонів євро. Згідно з чутками, Ліверпуль віддав за Коді 37 мільйонів фунтів + 13 мільйонів у якості бонусів.

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Хто такий Гакпо

Гакпо є вихованцем ПСВ і його можна назвати універсальним форвардом. Він може діяти як в центрі нападу, так і на флангах або під нападником. У Ліверпулі він має підмінити Луїса Діаса, який надовго вилетів через серйозну травму.

За дорослу команду ПСВ Коді грає з 2017 року, де у 159 матчах забив 55 м'ячів. Разом з командою він виграв по одному чемпіонату та Кубку Нідерландів, а також взяв два Суперкубки країни. Наразі саме Гакпо є найкращим бомбардиром Ередівізі цього сезону (9 голів).

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Також Коді є основним гравцем збірної Нідерландів. За півтора роки він награв 14 матчів, забивши шість голів. Три з них Гакпо забив на ЧС-2022, вразивши у групі ворота Сенегалу, Еквадору та Катару.