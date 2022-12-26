Астон Вилла – Ливерпуль 1:3

Голы: Уоткинс, 59 – Салах, 5, ван Дейк, 37, Байчетич, 81.

В Англии продолжается 17 тур чемпионата АПЛ, выпавший на Boxing Day, 26 декабря. На понедельник было вынесено семь матчей, а центральным можно назвать битву Астон Виллы и Ливерпуля, пишет 24 канал.

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Команда из Бирмингема оживилась после прихода на тренерский пост Унаи Эмери. Испанец успел провести всего два матча перед перерывом на ЧМ и оба выиграл – у Манчестер Юнайтед и Брайтона.

Ливерпуль также пошел на паузу после двух побед подряд (над Тоттенхэмом и Саутгемптоном). Впрочем, состав команды Клоппа был далек от идеала. После чемпионата мира все еще отдыхал француз Конате, тогда как Жота, Фирмино, Диас и Милнер до сих пор не оправились от травм.

Фактор Салаха

Однако красные смогли на классе одолеть Астон Виллу, которая тоже не могла рассчитывать на чемпиона мира Эмилиано Мартинеса, поэтому выставила резервного вратаря Ольсена. В первом тайме гости отличились трижды, но мяч Матипа не был засчитан из-за офсайда.

Героем встречи следует назвать Мохамеда Салаха. Поначалу египтянин точно замкнул прострел от Робертсона. А перед перерывом форвард уже сам отдал пас на ван Дейка после углового и нидерландец вторично поразил ворота хозяев.

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Астон Вилла смогла отквитать один мяч в середине первого тайма, головой забил Уоткинс. Но точку в игре поставил Байчетич, вышедший на замену. Всего две минуты понадобилось испанцу, чтобы отличиться своим первым голом в АПЛ.

Видеообзор матча Астон Вилла – Ливерпуль:

После этого поражения вилланы остаются 14-ми, имея пятибалльный гандикап над зоной вылета. Ливерпуль также не изменил позицию (6-ю), но отставание от МЮ уменьшилось до одного очка. Правда, у подопечных тэн Хага есть игра в запасе.

Справка. Уже 30 декабря Ливерпуль сыграет следующий матч АПЛ. Соперником команды Клоппа станет Лестер. В свою очередь, Астон Вилла выйдет на поле уже в новом году. 1 декабря подопечные Эмери отправятся в гости в Тоттенхэм.