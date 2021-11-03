Ливерпуль без проблем победил Атлетико в Лиге чемпионов, которое играло в меньшинстве: видео
Источник:24 канал
В среду, 3 ноября, в рамках турнира Лига чемпионов, состоялся матч, в котором Ливерпуль на стадионе "Энфилд" принимал Атлетико. Хозяева поля подтвердили статус фаворита и одержали победу.
Ливерпуль – Атлетико 2:0
Голы: Жота, 13, Мане, 21
Удаление: Фелипе, 36 (Атлетико)
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- Восемь матчей, три победы Атлетико, три ничьих и две виктории Ливерпуля – такова статистика команд в очных противостояниях.
- Поединок, который состоялся 19 октября в Мадриде, завершился со счетом 3:2 в пользу Ливерпуля.
"Красные" открыли счет во встрече уже на 13-й минуте. Ливерпуль выпилил идеальный прострел с отскоком от газона – Диогу Жота головой в падении расстрелял Облака с линии вратарской.
Видео первого гола Жота
Не прошло и 10 минут, как хозяева поля на "Энфилде" уже удвоили свое преимущество. Мерсисайдцы выбросили аут с ближней бровки, веером развернули атаку на противоположный полуфланг, Трент прострелом в штрафную вложил "круглый" в ногу Садьо, Мане перевел в касание в сетку.
Видео гола Мане
В первом тайме Атлетико заработало удаление и фактически потеряло шансы хотя бы на ничью в поединке. Фелипе получил прямую красную. Арбитр удивил решением в этом менте: да, была подножка в ноги Мане, да, намеренный фол, где мяча и близко не было, но момент тянул только на желтую карточку.
После перерыва команды обменялись голами, но в обоих случаях арбитр зафиксировал офсайды. Голами могли отличиться Жота и Суарес.
На 74-й минуте мадридцы подловили Ливерпуль на ошибке в центре поля. Де Пауль мог сократить отставание в счете ударом со штрафного, но пробил рядом с дальней штангой
- Таким образом, Ливерпуль одержал 4 победу в 4 матчах и досрочно завоевал путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Атлетико идет третьим, но имеет отличные шансы на выход из группы В.