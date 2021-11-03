Ливерпуль – Атлетико 2:0

Голы: Жота, 13, Мане, 21

Удаление: Фелипе, 36 (Атлетико)

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Восемь матчей, три победы Атлетико, три ничьих и две виктории Ливерпуля – такова статистика команд в очных противостояниях.

Поединок, который состоялся 19 октября в Мадриде, завершился со счетом 3:2 в пользу Ливерпуля.

"Красные" открыли счет во встрече уже на 13-й минуте. Ливерпуль выпилил идеальный прострел с отскоком от газона – Диогу Жота головой в падении расстрелял Облака с линии вратарской.

Видео первого гола Жота

Не прошло и 10 минут, как хозяева поля на "Энфилде" уже удвоили свое преимущество. Мерсисайдцы выбросили аут с ближней бровки, веером развернули атаку на противоположный полуфланг, Трент прострелом в штрафную вложил "круглый" в ногу Садьо, Мане перевел в касание в сетку.

Видео гола Мане

В первом тайме Атлетико заработало удаление и фактически потеряло шансы хотя бы на ничью в поединке. Фелипе получил прямую красную. Арбитр удивил решением в этом менте: да, была подножка в ноги Мане, да, намеренный фол, где мяча и близко не было, но момент тянул только на желтую карточку.

После перерыва команды обменялись голами, но в обоих случаях арбитр зафиксировал офсайды. Голами могли отличиться Жота и Суарес.

На 74-й минуте мадридцы подловили Ливерпуль на ошибке в центре поля. Де Пауль мог сократить отставание в счете ударом со штрафного, но пробил рядом с дальней штангой