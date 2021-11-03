Ліверпуль – Атлетіко 2:0

Гол: Жота, 13, Мане, 21

Вилучення: Феліпе, 36 (Атлетіко)

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Вісім матчів, три перемоги Атлетіко, три нічиї та дві вікторії Ліверпуля – така статистика команд у очних протистояннях.

Поєдинок, який відбувся 19 жовтня у Мадриді, завершився з рахунком 3:2 на користь Ліверпуля.

"Червоні" відкрили рахунок у зустрічі вже на 13-й хвилині. Ліверпуль випилив ідеальний простріл із відскоком від газону – Діогу Жота головою в падінні розстріляв Облака з лінії воротарського майданчику.

Відео першого голу Жота

Не минуло 10 хвилин, як господарі поля на "Енфілді" вже подвоїли свою перевагу. Мерсисайдці викинули аут із ближньої брівки, віялом розгорнули атаку на протилежний напівфланг, Трент прострілом у штрафний вклав "круглого" в ногу Садьо, Мане перевів у дотик у сітку.

Відео голу Мане



У першому таймі Атлетіко заробило вилучення та фактично втратило шанси бодай на нічию у поєдинку. Феліпе отримав пряму червону. Арбітр здивував рішенням у цьому моменті: так, була підніжка в ноги Мане, так, навмисний фол, де м'яча й близько не було, але момент тягнув лише на жовту картку.

Після перерви команди обмінялися голами, але в обох випадках арбітр зафіксував офсайди. Своє ім'я у протокол матчу могли вписати Жота та Суарес.

На 74-й хвилині мадридці підловили Ліверпуль на помилці у центрі поля. Де Пауль міг скоротити відставання в рахунку ударом зі штрафного, але пробив поряд із дальньою штангою