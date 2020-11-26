"Аталанта" за 4 хвилини двічі шокувала "Ліверпуль" та завдала першої поразки у групі ЛЧ: відео
У середу, 25 листопада, "Ліверпуль" вдома приймав "Аталанту" у рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Гості несподівано відібрали три очки у серйозного суперника.
Ліверпуль – Аталанта 0:2
Голи: Ілічич, 60, Госенс, 64
"Сухий" початок
Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський залишився поза заявкою на матч. Українець продовжує бути на самоізоляції. Обидві команди активно розпочали поєдинок. Вже на 9-й хвилині перший небезпечний момент був у виконанні гостей. Госенс відгукнувся на точну навісну передачу в штрафний майданчик, приборкав м'яч і непогано пробив – голкіпер Аліссон на місці, виконавши чудовий сейв не дозволив супернику відкрити рахунок зустрічі, пише 24 канал.
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У середині першої 45-хвилинки чудову нагоду змарнувала "Аталанта". Лідер команди Гомес зіграв на добиванні, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.
Ілічич вже міг оформити дубль у першому таймі, але знову не реалізував момент. Він підхопив м'яч, який відскочив до нього, виборов трохи вільного простору, але ударом з межі штрафного майданчика відправив м'яч далеко на трибуни.
Ілічич вирішив, якщо не вдається забити з гри, то можна заробити пенальті. Він картинно впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр був невблаганний та вказав гравцю на симуляцію.
Наприкінці першого тайму Салах встиг на добивання на межі штрафного майданчика і пробив трохи вище поперечини. Перша половина гри так і закінчилась з нулями на табло.
Впевнена перемога гостей
На початку тайму команди знову пішли у розвідку, яка краще вдалась гостям з Італії. Гомес віддав пас у штрафний майданчик, яким скористався активний Ілічич, відправивши м'яч у сітку – 0:1. Не такого розвитку подій хотіли господарі.
Вже за чотири хвилини футболісти "Аталанти" знову шокували суперника. Після навісної передачі в штрафний майданчик Гатебур зіграв головою, спрямувавши м'яч на Госенса, який класно зорієнтувався у цій ситуації та відправив м'яч у сітку воріт – 0:2.
Фірміно вирішив взяти ініціативу у свої руки. Гравець "Ліверпуля" став адресатом чудової поперечної передачі, яку виконав один з його партнерів по команді, але невдало прийняв її і це дозволило оборонцями вибити м'яч, ліквідувавши небезпеку.
Кінець матчу відбувався доволі кволо. Наставники команд дещо освіжили гру, але нікому не вдалось створити бодай один 100-відсотковий момент. Фінальний свисток судді зафіксував впевнену перемогу італійців – 0:2. "Аталанта" несподівано везе з Англії три очки.
"Ліверпуль" – "Аталанта" відеоогляд
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