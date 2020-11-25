В среду, 25 ноября, "Ливерпуль" на своем поле примет "Аталанту". Его можно будет посмотреть и в Украине.

В Украине правами на показ матчей Лиги чемпионов обладают два холдинга. Первый из них – "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". И на этот раз матч лиги чемпионов решили транслировать на телеканале "Футбол 3". Все потому, что на канале "Футбол 1" в это время будет идти трансляция матча "Интер" – "Реал", а на канале "Футбол 2" – программа "Ночь Лиги чемпионов" по итогам матча "Боруссия" – "Шахтер".

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Матч "Ливерпуль" – "Аталанта" начнется в 22:00.

Трансляция матча "Ливерпуль" – "Аталанта" онлайн будет доступна на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонемент обойдется в 109 гривен. Другие абонементы с большим количеством каналов – от 139 гривен в месяц.

Эта же трансляция доступна и для партнеров холдинга, среди которых и мобильные операторы "Киевстар" и life. Подробнее – в приложениях мобильных операторов.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней.

С этого сезона матчи еврокубков транслируется и на сервисе Megogo. Но для этого нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная". Первая обойдется в 97 гривен в месяц.