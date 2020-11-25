У середу, 25 листопада, "Ліверпуль" на власному полі прийме "Аталанту". Його можна буде переглянути і в Україні.

В Україні правами на показ матчів Ліги чемпіонів володіють два холдинги. Перший з них – "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2/3". І цього разу матч ліги чемпіонів вирішили транслювати на телеканалі "Футбол 3". Все через те, що на каналі "Футбол 1" в цей час йтиме трансляція матчу "Інтер" – "Реал", а на каналі "Футбол 2" – програма "Ніч Ліги чемпіонів" за підсумками матчу "Боруссія" – "Шахтар".

До теми Що зможе протиставити "Аталанта" "Ліверпулю" в Лізі чемпіонів: прогноз букмекерів

Матч "Ліверпуль" – "Аталанта" розпочнеться о 22:00.

Трансляція матчу "Ліверпуль" – "Аталанта" онлайн буде доступна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонемент обійдеться в 109 гривень. Інші абонементи з більшою кількістю каналів – від 139 гривень на місяць.

Ця ж трансляція доступна і для партнерів холдингу, серед яких і мобільні оператори "Київстар" та life. Детальніше – у додатках мобільних операторів.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів.

З цього сезону матчі єврокубків транслюється і на сервісі Megogo. Але для цього слід мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна". Перша обійдеться в 97 гривень на місяць.