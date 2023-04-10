Лайнсмен ударил локтем защитника Ливерпуля в матче против Арсенала: FA начала расследование
Источник:BBC
Поединок 30-го тура АПЛ Ливерпуль – Арсенал запомнился не только боевой мировой командой. Противоречивый эпизод произошел по окончании первого тайма.
Авторами этого скандала стали лайнсмен Константин Хацидакис и левый защитник Ливерпуля Энди Робертсон. После первого тайма футболист "мерсисайдцев" что-то активно объяснял ассистенту главного арбитра матча.
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Виноват ли стал жертвой защитника Ливерпуля
Реакция Хацидакиса была неожиданной. Он рукой отмахнулся от защитника хозяев, попав локтем в подбородок Робертсона.
На этот эпизод отреагировал главный судья матча, вручивший Робертсону желтую карточку.
Видео удара лайнсмена в подбородок Робертсона
Напомним, что первая часть поединка окончилась в пользу Арсенала 1:2. Сначала Мартинелли и Жезус предпочли "канониров" до 0:2, но Салах отквитал один мяч еще до перерыва.
Однако удержать победный счет команде Артеты не удалось. На 87-й минуте Фирмино запер головой передачу с фланга после грубой ошибки Зинченко. Подопечные Клоппа спаслись от поражения 2:2, боевая мировая.
После встречи стало известно, что Комитет арбитров АПЛ приступил к расследованию и отстранил Хацидакиса от работы до завершения расследования скандального инцидента. От решения будет зависеть дальнейшая карьера судьи.
- Ливерпуль после этой результативной мировой с 44 очками идет 8-м.
- Арсенал продолжает лидировать в АПЛ, имея в своем активе 73 балла. Преимущество "канониров" над вторым МанСити составляет 6 пунктов.