Лайнсмен ударил локтем защитника Ливерпуля в матче против Арсенала: FA начала расследование

Поединок 30-го тура АПЛ Ливерпуль – Арсенал запомнился не только боевой мировой командой. Противоречивый эпизод произошел по окончании первого тайма.

Авторами этого скандала стали лайнсмен Константин Хацидакис и левый защитник Ливерпуля Энди Робертсон. После первого тайма футболист "мерсисайдцев" что-то активно объяснял ассистенту главного арбитра матча.

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Виноват ли стал жертвой защитника Ливерпуля

Реакция Хацидакиса была неожиданной. Он рукой отмахнулся от защитника хозяев, попав локтем в подбородок Робертсона.

На этот эпизод отреагировал главный судья матча, вручивший Робертсону желтую карточку.

Видео удара лайнсмена в подбородок Робертсона

Напомним, что первая часть поединка окончилась в пользу Арсенала 1:2. Сначала Мартинелли и Жезус предпочли "канониров" до 0:2, но Салах отквитал один мяч еще до перерыва.

Однако удержать победный счет команде Артеты не удалось. На 87-й минуте Фирмино запер головой передачу с фланга после грубой ошибки Зинченко. Подопечные Клоппа спаслись от поражения 2:2, боевая мировая.

После встречи стало известно, что Комитет арбитров АПЛ приступил к расследованию и отстранил Хацидакиса от работы до завершения расследования скандального инцидента. От решения будет зависеть дальнейшая карьера судьи.

Ливерпуль после этой результативной мировой с 44 очками идет 8-м.

Арсенал продолжает лидировать в АПЛ, имея в своем активе 73 балла. Преимущество "канониров" над вторым МанСити составляет 6 пунктов.

К слову. В следующем туре Арсенал сыграет на выезде против Вест Хэма (16 апреля), а Ливерпуль будет гостить на поле Лидса (17 апреля).