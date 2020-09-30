1 октября "Ливерпуль" сыграет против "Арсенала" в матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Ливерпуль – Арсенал: прогноз

Для команд этот матч будет вторым подряд, где встретятся соперники на одном поле. В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" был немного сильнее "Арсенала" 3:1. Футболисты Клоппа пропустили первыми в матче, но благодаря камбеку сумели отпраздновать успех, пишет 24 канал.

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История противостояний между клубами является очень большой – 232 поединка. В активе "Ливерпуля" на 9 побед больше, чем у "Арсенала". Команда Клоппа 89 раз завершала матчи при положительном для себя счете. А вот лондонцы в 80 матчах одерживали победу.

Самый крупный счет в этом противостоянии был как раз зафиксирован в 1/8 финала Кубка лиги в 2019 году – 5:5. Победитель в том поединке был определен по серии пенальти, где точнее были футболисты "Ливерпуля" 5:4.

В Кубке между собой команды провели 15 матчей, где по 5 раз оба клуба праздновали успех. "Арсенал" 23 раза огорчал голкипера "Ливерпуля", а вот футболисты Клоппа это делали на один гол больше – 24.

Матч 1/8 финала Кубка футбольной лиги "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится 1 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.

Ливерпуль-Арсенал: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch небольшое предпочтение отдают "Ливерпулю". На победу хозяев стоит коэффициент 2,04. Успех "Арсенала" специалисты оценили в 3,50.

Выход команды Клоппа в 1/4 финала Кубка футбольной лиги – 1,58, а на то, что именно гости матча сыграют в кубковом четвертьфинале – 2,48.

Первым в матче отметятся "Ливерпуль" – 1,67. А гол команды Артеты оценен в 2,20. Такие же коэффициенты стоят на показатель последнего гола во встрече.

Второй результативный удар в поединке скорее всего болельщики увидят в период с 1-55 минуту – 1,86.

Специалисты склоняются к тому, что в первой 45-минутке одна из команд таки не отметится – 1,27. Такого же мнения они придерживаются и в отношении второго тайма – 1,45.

Специалисты считают, что "Ливерпуль" победит во встрече с разницей больше чем в один гол – 1,22. Победа "Арсенала" в один гол оценена в 5,00.

На то, что команда Клоппа победит и оставит свои ворота "сухими" стоит коэффициент 4,00. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,18.