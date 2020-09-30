29 сентября "Тоттенхэм" встретился с "Челси" в матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Хозяева благодаря серии пенальти одолели соперника и вышли в четвертьфинал.

Тоттенхэм – Челси 1:1 (по пен. 5:4)

Голы: Ламела, 83 – Вернер, 19

Читайте также: "Динамо" победило "Гент" и вышло в группу Лиги чемпионов: видео

Минимальное преимущество

Команды довольно осторожно начали эту встречу, но несколько активнее были футболисты "Челси". Маунт укротил отскочивший мяч и попытался застигнуть голкипера врасплох, пробив с дальнего расстояния. Но удар оказался неудачным и мяч полетел далеко в сторону от левой стойки, пишет 24 канал.

Хадсон-Одой ворвался в штрафную, откликнулся на пас и сильно пробил по центру ворот. Голкипер Льорис сыграл пристально, исполнив красивый сейв.

Активность гостей принесла им желаемый результат. На 19-й минуте Вернер одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной, закрутил мяч в угол ворот – 0:1.

Защитник смело заблокировал удар которого из пределов штрафной нанес Фернандеш.

В конце первого тайма Ламела нашел свободное пространство в штрафной и быстро пробил в угол ворот – Мэнди выдал великолепный сэйв и не дал сопернику забить.

Серия пенальти

Первую опасную атаку во второй части встречи создал "Тоттенхэм". Регилон Родригес оказался первым на мяче в штрафной и нанес невероятный удар – вратарь Мэнди был к нему готов и исполнил блестящий сэйв.

Активный Регилон Родригес выиграл поединок в воздухе, пытаясь дотянуться до мяча после подачи, которую выполнил Орье, но лишь задел мяч головой, с близкого расстояния отправив его далеко от стойки.

Вернер в штрафной принял передачу вразрез между защитниками и сразу пробил низом по центру ворот, но Льорис совершил великолепный сейв.

На 83-й минуте Ламела спас "Тоттенхэм" от поражения. Он реализовал убийственную поперечную передачу, закрутив мяч под правую стойку – 1:1.

Победителя во встрече определила серия после матчевых пенальти, где сильнее оказались хозяева. Они безупречно реализовали все свои 5 ударов с 11-метровой отметки. А вот неудачником вечера стал Маунт, пробивший мимо ворот.

Итоговый счет после серии пенальти – 5:4 в пользу "Тоттенхэма". Команда Моуринью дальше шагает в Кубке Футбольной лиги.



Тоттенхэм – Челси видеообзор