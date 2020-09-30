1 жовтня "Ліверпуль" зіграє проти "Арсенала" у матчі 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Ліверпуль – Арсенал: прогноз

Для команд цей матч буде другим поспіль, де зустрінуться суперники на одному полі. У минулому турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" був дещо сильнішим за "Арсенал" 3:1. Футболісти Клоппа пропустили першими у матчі, але завдяки камбеку зуміли святкувати успіх, пише 24 канал.

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Історія протистоянь між клубами є дуже великою – 232 поєдинки. У активі "Ліверпуля" на 9 перемог більше, ніж у "Арсенала". Команда Клоппа 89 разів завершувала матчі за позитивного для себе рахунку. А от лондонці у 80 матчах здобували звитягу.

Найбільший рахунок у цьому протистоянні був якраз зафіксований у 1/8 фіналу Кубка ліги у 2019 році – 5:5. Переможець у тому поєдинку був визначений за серією пенальті, де точнішими були футболісти "Ліверпуля" 5:4.

У Кубку між собою команди провели 15 матчів, де по 5 разів обидва клуби святкували успіх. "Арсенал" 23 рази засмучував голкіпера "Ліверпуля", а от футболісти Клоппа це робили на один гол більше – 24.

Матч 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться 1 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.

Ліверпуль – Арсенал: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch невелику перевагу віддають "Ліверпулю". На перемогу господарів стоїть коефіцієнт 2,04. Успіх "Арсенала" спеціалісти оцінили у 3,50.

Вихід команди Клоппа в 1/4 фіналу Кубка футбольної ліги – 1,58, а на те, що саме гості матчу зіграють у кубковому чвертьфіналі – 2,48.

Першим у матчі відзначаться "Ліверпуль" – 1,67. А гол команди Артети оцінений у 2,20 . Такі ж коефіцієнти стоять на показник останнього голу у зустрічі.

Другий результативний удар у поєдинку швидше за все вболівальники побачать у період з 1-55 хвилину – 1,86.

Фахівці схиляються до того, що у першій 45-хвилинці одна з команд таки не відзначиться – 1,27. Такої ж думки вони притримуються і щодо другого тайму – 1,45.

Спеціалісти вважають, що "Ліверпуль" переможе у зустрічі з різницею більше, ніж в один гол – 1,22. Звитяга "Арсенала" в один гол оцінена у 5,00.