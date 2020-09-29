28 сентября "Ливерпуль" встретился с "Арсеналом" в матче 3-го тура АПЛ. Команда Клоппа уверенно разобралась с гостями.

Ливерпуль – Арсенал 3:1

Голы: Мане, 28, Робертсон, 34, Диогу, 88 – Ляказетт, 25

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Камбэк хозяев

Команды довольно осторожно начали поединок, поэтому настоящий опасный момент футболисты создали на 12-й минуте. Вирджил Ван Дейк красиво пробил головой по воротам, но один из защитников оказался в нужном месте в нужное время и выбил мяч, пишет 24 канал.

"Ливерпуль" больше преобладал на поле. Мане пробил в одно касание из пределов вратарской. Он направил мяч в центр ворот, но голкипер разгадал его замысел и с помощью блестящего сейва справился с ударом.

100-процентный голевой момент создали хозяева. Александер-Арнольд нанес пушечный удар с линии штрафной – перекладина.

Многочисленные атаки хозяев не принесли им нужного результата. Поэтому здесь подействовало правило: "не забиваешь ты – забивают тебе". Ляказетт сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в сетку по центру ворот – 0:1.

Радость гостей длилась ровно три минуты. Мане закатил мяч в ворота с близкого расстояния, поскольку голкипер уже был бессилен – 1:1.

Игрок "Ливерпуля" Робертсон решил, что ничьей первый тайм не должен завершаться и нанес точный удар. Он в штрафной принял точную навесную передачу и пробил, попав в сетку по центру ворот – 2:1.

Дебютный гол

"Арсенал" начал матч с атаки. Ляказетт подхватил мяч после точного паса в штрафную, но с его ударом справился вратарь.

Ответ от хозяев. Мане ворвался в штрафную и нанес невероятный удар. К сожалению для него, мяч пролетел мимо левой стойки.

Опять Мане. После резкого удара, который с границы штрафной нанес футболист, мяч летел в левый угол ворот, но голкипер Лено совершил искусный сейв и предотвратил гол.

Жота получил поперечную передачу в штрафной площадке и нашел свободную зону для удара. Его попытка оказалась не точной – мяч полетел в сторону от левой стойки ворот.

Последний гол в матче забил новобранец "Ливерпуля". Снова Диогу Жота подхватил мяч за пределами штрафной и рикошетом от стойки переиграл беспомощного голкипера – 3:1.

Итоговый счет встречи – 3:1.

Ливерпуль – Арсенал видеообзор

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