1 октября "Ливерпуль" померился силами с "Арсеналом" в матче 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Победителя матча определила серия послематчевых пенальти, в которой более меткими оказались футболисты "Арсенала" и выбили "Ливерпуль" из Кубка Футбольной лиги.

Ливерпуль – Арсенал 0:0 (по пен. 4:5)

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"Сухая" ничья

Для команд этот матч будет вторым подряд, где встретятся соперники на одном поле. В прошлом туре чемпионата Англии "Ливерпуль" был немного сильнее "Арсенала" 3:1. Футболисты Клоппа пропустили первыми в матче, но благодаря камбеку сумели отпраздновать успех, пишет 24 канал.

На этот раз футболисты лондонцев вышли на поле, чтобы взять реванш у соперника, но в начале встречи активнее были не они.

Первый настоящий опасный момент был на 12-й минуте. Жота имел отличный голевой момент, но мяч, после его удара, прошел далеко от стойки.

Неплохую навесную передачу в штрафную выполнил Мохамед Салах (Ливерпуль), но мяч перехватывает защиту соперника.

Вновь активный новичок "Ливерпуля" был в центре внимания. Жота выпрыгнул выше защитников соперника и замкнул точный прострел ударом головой. Но голкипер Лено испортил его замысел, выполнив потрясающий сейв.

Минамино не смог результативно сыграть на добивании во вратарской площадке, угодив в перекладину. "Арсенал" не запомнился в первой 45-минутке ни одним острым моментом. Свисток судьи на перерыв зафиксировал "сухую" ничью 0:0.

Серия пенальти

Уже во втором тайме Лено выдал великолепный сейв и не дал сопернику забить. Ван Дейк нашел свободное пространство в штрафной и быстро пробил в угол ворот.

Прекрасную возможность забить упустил вышедший на оперативный простор Груич и со среднего расстояния сильно пробил – Лено справился с ударом с помощью фантастического сейва.

Жота замкнул прострельную передачу в штрафную, но голкипер продемонстрировал безупречную реакцию и справился с ударом.

На 70-й минуте "Арсенал" наконец смог создать что-то опасное у ворот хозяев. Холдинг выпрыгнул выше защитников соперника и замкнул точный прострел ударом головой в направлении центра ворот. Однако, Адриан испортил его замысел, выполнив потрясающий сейв.

Мяч на грани штрафной получил Уильямс. Сквозь толпу футболистов он пробил по центру ворот и вратарь Лено исполнил неплохой сейв.

Победителя во встрече определила серия послематчевых пенальти, где более меткими оказались гости. В "Арсенале" с 11-метровой отметки промахнулся только Эльнени, а вот у "Ливерпуля" неудачников было двое. Ориги и Уилсон не смогли реализовать свои удары. Результат серии пенальти – 4:5 в пользу "Арсенала". Лондонцы выбили команду Клоппа из Кубка Англии.

Ливерпуль – Арсенал видеообзор