1 жовтня "Ліверпуль" помірявся силами з "Арсеналом" у матчі 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги. Переможця матчу визначила серія післяматчевих пенальті, у якій влучнішими виявились футболісти "Арсенала" та вибили "Ліверпуль" із Кубка футбольної ліги.

Ліверпуль – Арсенал 0:0 (по пен. 4:5)

До теми: Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Кубка футбольної ліги

"Суха" нічия

Для команд цей матч буде другим поспіль, де зустрінуться суперники на одному полі. У минулому турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" був дещо сильнішим за "Арсенал" 3:1. Футболісти Клоппа пропустили першими у матчі, але завдяки камбеку зуміли святкувати успіх, пише 24 канал.

Цього разу футболісти лондонців вийшли на поле, щоб взяти реванш у суперника, але на початку зустрічі активнішими були не вони.

Перший справжній небезпечний момент був на 12-й хвилині. Жота мав чудовий гольовий момент, але м'яч, після його удару, пройшов далеко від стійки.

Непогану навісну передачу в штрафний майданчик виконав Мохамед Салах (Ліверпуль), але м'яч перехоплює захист суперника.

Знову активний новачок "Ліверпуля" був у центрі уваги. Жота вистрибнув вище за оборонців суперника та замкнув влучний простріл ударом головою. Але голкіпер Лено зіпсував його задум, виконавши приголомшливий сейв.

Мінаміно не зміг результативно зіграти на добиванні у воротарському майданчику, влучивши в поперечину. "Арсенал" не запам'ятався у першій 45-хвилинці жодним гострим моментом. Свисток судді на перерву зафіксував "суху" нічию 0:0.

Серія пенальті

Вже у другому таймі Лено видав чудовий сейв і не дав супернику забити. Ван Дейк знайшов вільний простір у штрафному майданчику і швидко пробив у кут воріт.

Чудову нагоду забити змарнував Груїч, котрий вийшов на оперативний простір і з середньої відстані сильно пробив – Лено впорався з ударом за допомогою фантастичного сейву.

Жота замкнув прострільну передачу в штрафний майданчик, але голкіпер продемонстрував бездоганну реакцію та впорався із ударом.

На 70-й хвилині "Арсенал" нарешті спромігся створити щось небезпечне біля воріт господарів. Холдінг вистрибнув вище за оборонців суперника та замкнув влучний простріл ударом головою в напрямку центру воріт. Однак, Адріан зіпсував його задум, виконавши приголомшливий сейв.

М'яч на межі штрафного майданчика отримав Вільямс. Крізь натовп футболістів він пробив по центру воріт і воротар Лено виконав непоганий сейв.

Переможця у зустрічі визначила серія післяматчевих пенальті, де влучнішими виявились гості. У "Арсенал" з 11-метрової позначки схибив лише Ельнені, а от у "Ліверпуля" невдах було двоє. Орігі та Вілсон не змогли реалізувати свої удари. Результат серії пенальті – 4:5 на користь "Арсенала". Лондонці вибили команду Клоппа з Кубка Англії.

Ліверпуль – Арсенал відеоогляд