"Ливерпуль" и "Арсенал" встретятся второй раз за неделю. После матча АПЛ команды 1 октября померяются силами в рамках 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Посмотреть игру можно в Украине онлайн и по телевидению.

Поединок "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится 1 октября, сообщает 24 канал. Начало матча 1/8 финала Кубка футбольной лиги в 21:45.

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"Ливерпуль" – "Арсенал" где смотреть

Трансляцию матча "Ливерпуль" – "Арсенал" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн-трансляция