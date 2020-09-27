"Ливерпуль" в центральном матче 3 тура АПЛ встретится с лондонским "Арсеналом". Посмотреть матч 28-го сентября в Украине можно онлайн и по телевидению.

Поединок "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в понедельник, 28 сентября. Начало игры в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед игрой

"Ливерпуль" и "Арсенал" уже встречались в этом сезоне почти месяц назад. Команды сошлись в битве за Суперкубок Англии.

Победу в серии пенальти вырвал лондонский клуб. Следовательно, "Ливерпуль" попытается взять реванш.