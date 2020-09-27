"Ліверпуль" у центральному матчі 3 туру АПЛ зустрінеться з лондонським "Арсеналом". Переглянути матч 28-го вересня в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Ліверпуль" – "Арсенал" відбудеться у понеділок, 28 вересня. Початок гри о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Чи зможе "Ліверпуль" перемогти "Арсенал": прогноз букмекерів на матч АПЛ

Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перед грою

"Ліверпуль" та "Арсенал" вже зустрічалися цього сезону майже місяць тому. Команди зійшлися у битві за Суперкубок Англії.

Перемогу в серії пенальті вирвав лондонський клуб. Відтак, "Ліверпуль" спробує взяти реванш.