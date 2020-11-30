Во вторник, 1 декабря, "Аякс" на выезде попытается отобрать очки у "Ливерпуля" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Ливерпуль – Аякс: прогноз

В этом матче встречаются команды, соседствующие в группе D. Лидирует в таблице "Ливерпуль", который в своем активе имеет три победы и однажды завершил встречу поражением – 9 очков, пишет 24 канал.

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"Аякс" находится за спиной у англичан – 7 набранных пунктов. Команды встречались в первом туре группы. Тогда минимальную победу одержали подопечные Клоппа – 0:1. До этого поединка команды встречались на официальном уровне более 50 лет назад. Единственный гол забили даже не футболисты "Ливерпуля". Результативный мяч в собственные ворота забил Николас Тальяфико.

Обеим командам нужно только побеждать, чтобы чувствовать себя комфортно в заключительном туре группы Лиги чемпионов. Победа позволит "Ливерпулю" выйти в 1/8 финала турнира.

Кадровые потери "Ливерпуля"

"Красные" столкнулись с серьезными кадровыми потерями перед матчем. На поле точно не выйдут Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александр-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джердан Шакири. Под большим вопросом остается участие во встрече Джеймса Милнера, Тьяго Алькантары и Наби Кейта.

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Аякс" состоится 1 декабря в 22:00

Прогноз Marathonbet

Предпочтение в этой встрече отдают английскому "Ливерпулю". На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,70. Победа голландского клуба оценена в три раза выше – 4,80. Ничья в этой встрече имеет коэффициент 4,40.

Букмекеры склоняются к тому, что встреча завершится минимальной победой команды Клоппа (2:1) или ничьей (1:1). Такие счета оценены в 8,30 и 8,40 соответственно.

А вот в то, что "Аякс" сможет вырвать три очка на выезде и завершить поединок со счетом на табло 0:1 – 22,00.

На то, что обе команды забьют, но победителями с поля уйдут футболисты "Ливерпуля" – 2,72. На аналогичный показатель, но победа будет на стороне нидерландского гранда – 6,55.

Специалисты колеблются, кто забьет гол в составе англичан. Они отдали Диогу Жоте и Садио Мане одинаковые коэффициенты – по 2,15.

В "Аяксе" свою фамилию на табло вероятно запишет нападающий Клас-Ян Хунтелар – 3,25.